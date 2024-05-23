Тимур Родригез и Катя Кабак отправились в романтическое путешествие по Турции. Об этом сообщает StarHit.

В Сети уже несколько месяцев обсуждают роман Тимура и Кати. Артисты неоднократно выходили в свет, держась за руки, но при этом они не объявляли об отношениях.

В распоряжение источника попали кадры, на которых Родригез и Кабак не скрывают своих чувств. Знаменитости запечатлены целующимися и обнимающимися. Как сообщает StarHit, сейчас Тимур и Катя находятся в Турции. Они отправились в романтическое путешествие.

На данный момент знаменитости не комментировали кадры, появившиеся в Сети.

Ранее сообщалось, что Тимур Родригез развелся с женой из-за измен. Подробности читайте в этой новости.

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