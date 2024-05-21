Ушел из шоу-бизнеса и подрабатывал в баре: как сейчас живет уехавший в США Никита Пресняков

21 мая певец Никита Пресняков отмечает день рождения — сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова исполняется 33 года. В 2022 году артист тайно покинул Россию и с тех пор живет в США. Несмотря на слухи о получении им американского гражданства, звездный наследник заявлял, что думает о возвращении в Россию. Экспресс газета собрала всю известную информацию о жизни музыканта.

Никита Пресняков родился в Лондоне 21 мая 1991 года в семье певца Владимира Преснякова-младшего и заслуженной артистки России Кристины Орбакайте. Впоследствии будущий артист переехал в США, где в 2004 году поступил в Нью-Йоркскую киноакадемию, окончив ее в 2009 году.

После окончания учебы Никита Пресняков начал записывать песни на английском языке, а затем основал свою рок-группу MULTIVERSE. Однако добиться успеха в местном шоу-бизнесе у певца получилось не сразу, и он стал работать в баре.

Спустя несколько лет старший внук певицы Аллы Пугачевой вернулся в Россию, где смог обрести успех. Артист не только выступал с концертами на больших площадках, но и снимался в кино, например, в фильмах «Елки» и «Елки 2». Также Никита Пресняков участвовал в шоу «Две звезды», «Точь-в-точь», «Маска» и других проектах, играл на театральной сцене. Кроме того, музыкант устроил и свою личную жизнь: в 2017 году он женился на модели Алене Красновой.

В 2022 году Никита Пресняков снова уехал из России, из-за чего столкнулся с критикой со стороны общественности. Появлялась информация о том, что певец даже получил паспорт США. Сын Кристины Орбакайте опроверг эти слухи.

«Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться обратно в Россию», — заявлял Никита Пресняков в беседе с изданием «Абзац».

В настоящее время артист выступает преимущественно в небольших заведениях. Основным источником дохода музыканта теперь является не творчество, а его работа в качестве клипмейкера.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Пресняков впервые высказался о жизни сына в США.