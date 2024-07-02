В ФНС заявили, что у Хабиба Нурмагомедова возник долг из-за неуплаты штрафов. Об этом сообщает ИА Регнум.

В июле 2024 года стало известно о блокировке счетов Хабиба. По данным СМИ, у бойца накопился долг в 297 млн рублей. В ФНС подтвердили наличие долга, возникшего из-за неуплаты налогов, пеней и штрафов.

Как выяснилось, в отношении Хабиба была произведена проверка, которая завершилась в 2023 году. «23 апреля решение вступило в законную силу. Сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию», — заявили в ФНС.

Ранее боец Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова нищим после блокировки счетов. Подробности читайте в этой новости.

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