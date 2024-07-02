Ольга Орлова намерена судиться с блогером после обвинений в смерти Заворотнюк

Ольга Орлова намерена судиться с блогером Антоном Суворкиным после обвинений в смерти Анастасии Заворотнюк. Певица ответила на высказывания Антона в соцсети.

Антон Суворкин обвинил Орлову в причастности к смерти Анастасии Заворотнюк. По словам блогера, певица вместе с первым мужем начала распространять среди звезд рекламу инновационного лечения. Антон убежден, что Ольга «собирала людей с проблемами» и настаивала на своей помощи. Также блогер отметил, что за последние несколько лет в окружении певицы умерли Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк. По его мнению, жизнь знаменитостей оборвалась из-за инъекций стволовых клеток. Узнав про обвинения, Ольга заявила о намерении судиться.

«Знаю, это будет нелегко, так как Суворкин проживает в Европе, что прибавляет ему несусветной храбрости издавать звуки из-за бугра. Антош, не потеряй лицо перед аудиторией, приезжай и достойно отстаивай свою позицию в суде», — высказалась певица.

Ольга отметила, что Антон в погоне за деньгами и славой выдумывает «небылицы» про других. Орлова допускает, что у каждого человека есть свои способы заработка. Однако, устав от вранья и хайпа на своем имени, певица решила «дать отпор».

Ранее Ольга Орлова отреагировала на обвинения, что прибегла к помощи суррогатного материнства. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Наталия Гулькина подала в суд на Маргариту Суханкину за фразу «слаба на передок».