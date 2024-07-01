«Живет в уличном туалете»: боец Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова нищим после блокировки счетов

Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор прокомментировал информацию о том, что ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова. Он назвал бывшего соперника нищим и заявил, что тот теперь «живет в уличном туалете».

Как оказалось, спортсмен внимательно следит за публикациями в соцсетях и СМИ. Он заметил, что счета Хабиба были заблокированы и высказался по этому поводу. Конор не стал стесняться в выражениях.

«Нищий и в бегах. Увидите его — предложите отжимания за наличку. Я слышал, что он теперь живет в уличном туалете в Дубае», — написал Конор.

Напомним, что спортсмен задолжал 297 миллионов рублей. Именно поэтому его счета были арестованы. Ранее ФНС закрыла несколько фирм спортсмена – в частности, занимающуюся туризмом ООО «Хикмет тревел» – по причине недостоверных сведений в официальных бумагах, а также счет благотворительного фонда Нурмагомедова.

Напомним, что Хабиб объявил о завершении карьеры еще осенью 2020 года, проведя последний бой с американцем Джастином Гэтжи. Он объяснил свое решение тем, что обещал не драться без отца. После этого имя бойца часто мелькало в скандальных заголовках.

Ранее мы писали о том, что дядя Хабиба Нурмагомедова высказался об аресте счетов племянника. Мужчина убежден, что про его родственника пишут «что попало», но о его финансовых делах не знает, так как предпочитает не лезть в личные дела.