В Европе стали отменять концерты жены Валерия Меладзе

В Европе стали отменять концерты Альбины Джанабаевой из-за отсутствия спроса. В Аликанте не смогли продать билеты на ее сольный концерт. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, жена Валерия Меладзе запланировала концерт в Испании на 14 декабря. Но организаторы были вынуждены отменить мероприятие из-за низкого спроса. Цена на билет начиналась от 6 тысяч.

Как утверждает SHOT, из-за отмены концерта Альбина приостановила гастрольный тур.

На данный момент представили певицы не комментировали новость о ее проблемах.

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Также сообщалось, что спектакли с Александром Балуевым могут отменить из-за состояния актера.