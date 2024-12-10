В Европе стали отменять концерты жены Валерия Меладзе
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В Европе стали отменять концерты Альбины Джанабаевой из-за отсутствия спроса. В Аликанте не смогли продать билеты на ее сольный концерт. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации источника, жена Валерия Меладзе запланировала концерт в Испании на 14 декабря. Но организаторы были вынуждены отменить мероприятие из-за низкого спроса. Цена на билет начиналась от 6 тысяч.
Как утверждает SHOT, из-за отмены концерта Альбина приостановила гастрольный тур.
На данный момент представили певицы не комментировали новость о ее проблемах.
Ранее певица Альбина Джанабаева сняла подросших детей от Валерия Меладзе на кухне. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что спектакли с Александром Балуевым могут отменить из-за состояния актера.