Альбина Джанабаева привела поклонников в восторг домашним видео с подросшими детьми от Валерия Меладзе

Певица Альбина Джанабаева сняла подросших детей от музыканта Валерия Меладзе. 10-летний Лука и трехлетняя Агата в шуточном видео готовили завтрак под музыку на кухне и пританцовывали.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге артистки.

На видео Агата в черно-красном платье улыбалась, пританцовывая, а рядом с лопаткой в руке двигался Лука. Джанабаева написала на кадрах: «Дети, что происходит? Веселый завтрак намечается».

Ролик не остался без внимания поклонников – они пришли в восторг от домашнего видео. Одни умилялись, другие указывали на сходство брата и сестры.

«Милота», «Вижу то Альбину, то Валерия», - писали интернет-пользователи.

Ранее Джанабаева пошутила над мужем в новом ролике. Певица снялась с взъерошенными волосами, гарью на лице, с клубком оборванных проводов в руке. Она обратилась к мужу со словами: «Валера, ну сколько можно?» Пара тем самым намекнула на песню, в которой есть строчки: «Но я тысячу раз обрывал провода».