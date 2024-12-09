НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 декабря 2024, 15:39
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Альбина Джанабаева привела поклонников в восторг домашним видео с подросшими детьми от Валерия Меладзе

Певица Альбина Джанабаева сняла подросших детей от Валерия Меладзе на кухне.
Альбина Джанабаева привела поклонников в восторг домашним видео с подросшими детьми от Валерия Меладзе

© Starface.ru

Певица Альбина Джанабаева сняла подросших детей от музыканта Валерия Меладзе. 10-летний Лука и трехлетняя Агата в шуточном видео готовили завтрак под музыку на кухне и пританцовывали.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге артистки.

На видео Агата в черно-красном платье улыбалась, пританцовывая, а рядом с лопаткой в руке двигался Лука. Джанабаева написала на кадрах: «Дети, что происходит? Веселый завтрак намечается».

Ролик не остался без внимания поклонников – они пришли в восторг от домашнего видео. Одни умилялись, другие указывали на сходство брата и сестры.

«Милота», «Вижу то Альбину, то Валерия», - писали интернет-пользователи.

Ранее Джанабаева пошутила над мужем в новом ролике. Певица снялась с взъерошенными волосами, гарью на лице, с клубком оборванных проводов в руке. Она обратилась к мужу со словами: «Валера, ну сколько можно?» Пара тем самым намекнула на песню, в которой есть строчки: «Но я тысячу раз обрывал провода».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе
дети
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