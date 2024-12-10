Тяжело ходить и сидеть: спектакли с участием Балуева оказались под угрозой отмены из-за состояния артиста
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Спектакли с участием актера Александра Балуева могут быть отменены из-за его состояния здоровья. По данным Telegram-канала Mash, врачи диагностировали у него крайнюю степень износа структур сустава. Однако сам артист от лечения отказывается.
Сообщается, что сейчас Балуев задействован как минимум в четырех постановках: «Признание», «Муж в рассрочку», «Мещане» и «Роман». При этом с диагнозом актера ему тяжело не то что ходить, но и даже сидеть. Поэтому, как отмечает источник, медики настаивают на операции, но пока получают отказ от пациента.
Mash выяснил, что 66-летний Александр не хочет соглашаться на хирургическое вмешательство из-за плотного рабочего графика. До конца января у него расписаны гастроли. А если ему сделают операцию, то в театр он сможет вернуться нескоро. Отмечается, что восстановление может занять около полугода.
Сам Александр Балуев и его представители информацию о диагнозе пока никак не прокомментировали.
Ранее Александр Балуев раскритиковал современные российские фильмы.