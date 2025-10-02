В Екатеринбурге отменили юбилейный концерт певицы Любови Успенской. Об этом сообщили представители площадки ККТ «Космос» в Telegram-канале.

3 октября в Екатеринбурге должен был состояться юбилейный концерт Любови Успенской. Однако мероприятие отменили без объяснения причин.

В обращении сказано, что новая дата выступления будет объявлена позже. Также уточняется, что все купленные билеты останутся действительными.

На данный момент ни Успенская, ни ее представители не комментировали срыв мероприятия.

