«Замуж мы не спешим»: певица Любовь Успенская выгнала из дома избранника 35-летней дочери

Певица Любовь Успенская выгнала избранника своей 35-летней дочери, положив конец их отношениям. Об этом артистка рассказала в беседе со StartHit.

Совсем недавно Татьяна Плаксина призналась, что наконец нашла свою любовь в лице некоего Никиты, с которым планировала связать свою жизнь. Однако маме потенциальный зять пришелся не по нраву. По словам Любови Залмановны, молодой человек просто «не тянет» ее дочь.

«Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ничего. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала „до свидания“ и просто показала ему на дверь», — объяснила певица.

По мнению исполнительницы, Никита негативно влиял на Татьяну. Будучи с ним в отношениях, девушка перестала заниматься саморазвитием, а также забросила музыку, поэзию и литературу.

«Она просто немножко расслабилась и не думала ни о чем. А я не хочу в доме никого, кто может сегодня Таню вниз тянуть, или просто не давать ей толчок. У меня уже были такие мужики, которые меня не заряжали. Нам такое не надо. Замуж мы не спешим, мы хотим найти хорошего, достойного человека, благородного, образованного, который знает толк в музыке, в литературе, в искусстве», — высказалась Успенская.

