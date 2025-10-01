«Стоять, Таня!»: поклонница напала на Буланову с поцелуями на концерте

Поклонница напала с поцелуями на певицу Татьяну Буланову. Ситуация произошла на концерте исполнительницы.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Алёна, Блин!».

В ролике фанатка бежит к Булановой, принимающей цветы от зрителей. Женщина произносит: «Таня! Стоять, Таня! Таня, я вас люблю, мы на вас выросли! Спасибо вам огромное! Дайте, поцелую вас! Вы просто космос».

Поклонница добилась своего и поцеловала кумира.

В каком городе имела место данная ситуация, не уточняется.

Ранее певица Алла Пугачева высказалась о танцорах Булановой и призвала их не убирать. Исполнительница заявила, что это «настолько оригинально и неожиданно, непрофессионально», будто подтанцовывают люди из зала. По мнению певицы, в этом есть «фишка». «Таня, на них будет скоро ходить народ», - обратилась к Булановой Пугачева.

Одновременно артистка порадовалась успеху певицы Надежды Кадышевой. Она считает, что на концертах исполнительницы есть то, чего не хватает в жизни.