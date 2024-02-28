В Дубае внезапно отменили концерт группы «Кино»

Группа «Кино», которую воссоздал сын Виктора Цоя Александр, объявила об отмене концерта в Дубае. Соответствующий пост опубликован в сообществе коллектива во «ВКонтакте».

«Концерт в Дубае отменен по решению организаторов. За возвратом средств обратитесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов», — говорится в публикации.

Шоу должно было состояться 7 марта на Coca-Cola Arena. Точные причины отмены мероприятия не раскрываются.

Напомним, группа «Кино» воссоединилась в 2019 году - тогда сын Виктора Цоя Александр решил собрать участников снова для исполнения композиций вживую. Подготовка к живым выступлениям длилась несколько лет.

Ранее стало известно, что в Челябинске отменили концерт артиста Емина Агаларова.

Также сообщалось, что концерты певицы Анны Асти начали отменять по всей России.