У бывшего телеведущей Ксении Бородиной родилась дочь
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У бывшего телеведущей Ксении Бородиной родилась дочь. Об этом диетолог Лилия Воронкова сообщила в личном блоге.
После расставания с Бородиной Михаил Терехин обрел счастье с диетологом. В конце 2023 года стало известно о том, что пара ждет первенца. В феврале 2024 года Воронкова сообщила о рождении дочки.
Как выяснилось, у диетолога роды были в домашних условиях. При этом Лилия не стала раскрывать всех подробностей. Вместо этого она уточнила, что они с малышкой чувствуют себя хорошо.
«Я родила прекрасную малышку! В час ночи отошли воды, в 5:35 родила. Рожала дома с акушеркой», — высказалась диетолог.
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