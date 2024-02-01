Участники группы «Би-2» поблагодарили посольство США за помощь в депортации, об этом сообщает Ura.ru.

В официальном Telegram-канале коллектива после новостей о депортации группы в Израиль появилась благодарность в адрес нескольких посольств в Таиланде.

«Хотим поблагодарить за неоценимую помощь в разрешении ситуации главу МИД Израиля Исраэля Каца и посольство Израиля в Таиланде, посольство Австралии в Таиланде, американское посольство в Таиланде а также британское консульство в Таиланде», — сказано в сообщении.

Кроме этого, с освобождением коллектива помогли дипломаты Германии, Польши, Литвы и несколько правозащитных организаций.

Представители группы сообщили, что ближайшие концерты, запланированные на 17 февраля, 15, 16, 22 и 24 марта состоятся. Ранее они были под угрозой срыва.

Напомним, коллектив «Би-2» накануне оказался в миграционной тюрьме Таиланда. Суд приговорил рокеров к депортации. Российское консульство до последнего настаивало на том, что музыканты должны вернуться в Россию, однако в итоге они улетели в Израиль.

Ранее мы писали о том, что солист «Би-2» признал, что нарушил закон, но назвал наказание несоизмеримым.