В дом Игоря Ясуловича снова приехала «скорая»: что известно о состоянии актера

Советского и российского актера Игоря Ясуловича недавно выписали из больницы. Однако народному артисту снова понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, ночью 15 августа к Игорю Ясуловичу приехала бригада скорой помощи. Актер уже долгое время борется с раком, и вот на днях он почувствовал сильные боли. Медики порекомендовали звезде «Бриллиантовой руки» поехать в больницу.

Напомним, 13 июля артиста госпитализировали с подозрением на острое повреждение почек. 11 августа состояние Ясуловича пришло в норму, и его выписали из медучреждения.

Таролог-астролог Саона в эксклюзивной беседе с порталом «Страсти» рассказала, что на актере лежит темная печать, которая является результатом порчи.

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