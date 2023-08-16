Почему Игорю Ясуловичу не стоит расслабляться после выписки: мнение таролога Саоны
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13 июля 2023 года народного артиста России Игоря Ясуловича госпитализировали с подозрением на острое повреждение почек. Актеру, сыгравшему в лучших советских комедиях «12 стульев», «Гардемарины, вперед!» и «Бриллиантовая рука», стало плохо, когда он находился в своей квартире. 11 августа 2023 года состояние 81-летнего артиста, наконец, стабилизировалось и его выписали из больницы. Несмотря на хорошие новости, взволнованные поклонники не перестают спрашивать, почему на долю Игоря Ясуловича выпало такое серьезное испытание, и стоит ли ему готовиться к новым проблемам со здоровьем. О причинах, послуживших толчком к ухудшению самочувствия, и о том, на что актеру стоит обратить внимание после выписки из медучреждения, порталу «Страсти» рассказала таролог-астролог Саона.
Очевидно, что Игорь Ясулович носит карму на своих плечах, но не из-за родового проклятия или ошибок собственных предков. Я вижу истинную причину происходящей негативной ситуации: на актере, действительно, лежит темная печать, но является она результатом воздействия порчи. На него насылали и продолжают слать сильнейшее проклятие.
Саона
Таролог-астролог
По словам Саоны, улучшить свое здоровье Игорь Николаевич сможет только тогда, когда очистится, избавившись от магического воздействия, обращенного против него. В этом случае медицинская помощь будет бессильна, даже если сначала наблюдается небольшое улучшение.
«Скажу больше, зачастую сами врачи направляют таких людей к нам, чтобы восстановить здоровье человека на энергетическом уровне. Отрицать помощь медицинского вмешательства, конечно, нельзя, но, однозначно, Игорь Николаевич нуждается в другой поддержке, которая сделает его сильнее и даст силы сопротивляться магическому проклятию», - заключила таролог-астролог.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, из-за каких стечений обстоятельств певица Лада Дэнс попала в дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, по мнению астролога Дмитрия Ваказова, артистке не удастся взыскать с транспортной компании 12 миллионов рублей, как бы ей того не хотелось, но Ладе Дэнс точно стоит поменять свое отношение к жизни после случившегося, считает эксперт.