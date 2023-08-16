Почему Игорю Ясуловичу не стоит расслабляться после выписки: мнение таролога Саоны

По словам Саоны, улучшить свое здоровье Игорь Николаевич сможет только тогда, когда очистится, избавившись от магического воздействия, обращенного против него. В этом случае медицинская помощь будет бессильна, даже если сначала наблюдается небольшое улучшение.

«Скажу больше, зачастую сами врачи направляют таких людей к нам, чтобы восстановить здоровье человека на энергетическом уровне. Отрицать помощь медицинского вмешательства, конечно, нельзя, но, однозначно, Игорь Николаевич нуждается в другой поддержке, которая сделает его сильнее и даст силы сопротивляться магическому проклятию», - заключила таролог-астролог.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, из-за каких стечений обстоятельств певица Лада Дэнс попала в дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, по мнению астролога Дмитрия Ваказова, артистке не удастся взыскать с транспортной компании 12 миллионов рублей, как бы ей того не хотелось, но Ладе Дэнс точно стоит поменять свое отношение к жизни после случившегося, считает эксперт.