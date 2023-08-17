«Не может отойти от кошмара»: сын Рагозиной впервые высказался о причинах смерти мужа спортсменки

После смерти супруга чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина решила не выходить на связь с журналистами. Некоторые знакомые семьи утверждают, что муж спортсменки страдал от проблем с сердцем, в то время как другие источники передают, что причина неожиданной кончины – заболевание почек. Подробности трагедии корреспондентам mk.ru раскрыл сын Натальи Рагозиной.

Пара поженилась в прошлом году. Вскоре у них появилась дочка Настя. Однако на этой неделе стало известно о внезапной смерти мужа Натальи. Он ушел из жизни, пока был в командировке в Москве.

По словам друзей Рагозиной, трагедия случилась еще в июле.

«Наташа до сих пор в трауре, не может отойти от кошмара. Неудобно лезть в душу и спрашивать», – передает подруга спортсменки.

Старший сын чемпионки прокомментировал событие довольно кратко.

«Я могу только подтвердить, что проблем со здоровьем у Вадима не было. Мы не знаем, в чем причина смерти, потому что нам еще не предоставили заключение», – пояснил он.

Ранее мы писали, что певица Натали выразила искреннюю благодарность мужчине, который был рядом с ней после смерти супруга.