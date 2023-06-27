В день по часу: приступивший к тренировкам Костомаров делает каждое движение через боль

Фигурист Роман Костомарова ежедневно занимается на ножных протезах, но длительность тренировок ограничена. Они длятся не более часа в день, потому что каждое движение дается спортсмену через боль.

Об этом ТАСС рассказал источник.

По словам собеседника, Костомаров остается в реанимации, где осваивает временные протезы и привыкает к ним.

«Но не более часа в день - это достаточно больно, для привыкания нужно время», - сказал он.

Протезирование рук у Костомарова еще не начато. Каких-либо сроков не называлось.

Напомним, 26 июня фигурист опубликовал видео тренировки на велотренажере. Спортсмен показал себя полностью, но скрыл руки.

Напомним, Костомаров с 10 января находится в больнице в Коммунарке. Ему ампутировали сначала обе стопы, а затем голени. Потом врачи отрезали кисть правой руки и пальцы на левой.

В последней публикации Костомаров признался, что все происходящее непросто ни морально, ни физически, и заявил, что «впереди самое сложное».