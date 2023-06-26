«Не просто все»: Роман Костомаров показал себя на видео полностью, но без рук

Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео из больницы, как тренируется с временными протезами. Менее, чем за час, под постом набралось почти две тысячи комментариев.

На видео Костомаров крутит педали на велотренажере под песню группы «Мачете». Он выбрал фрагмент со словами: «Просто улыбнись, родной, жизни этой одной. Взлетая и падая на дно, делай все красиво. Оставайся собой».

Спортсмен сделал подпись к публикации, в которой говорилось: «Ох уж не просто это всё… ни морально, ни физически… мягко говоря». Фигурист заявил, что «впереди самое сложное».

Многие знаменитости оставили комментарии под постом. Ведущая Екатерина Стриженова написала: «Рома, ты мой герой!». Певица Наталья Подольская отметила: «Ты крутой, Рома. Как же хочется тебя обнять». Юморист Михаил Галустян выразился коротко: «Рома, мужчина».

По информации Telegram-канала 112, Костомарову заказали индивидуальные, современные протезы. Его эмоциональное состояние до сих пор нестабильно – врачи не будут выписывать, пока это не изменится.

Источнику известно, что в Москву приезжали специалисты из Германии. Они консультировали Костомарова, как использовать протезы.

Ранее мы писали, что у Костомарова образовался долг по налогам за прошлый год. Размер задолженности составляет 112 тыс. рублей.