В деле о покушении на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян появился восьмиклассник. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.

В июле 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении покушения на журналисток. Как выяснилось, в деле о подготовке убийства Ксении и Маргариты появились три новых фигуранта, среди которых ученик восьмого класса. Также были задержаны студент колледжа и монтажник. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По информации источника, в СК связали задержание молодых людей с деятельностью неонацистской группировки.

Напомним, что в июле 2023 года по делу о покушении были арестованы шесть человек.

Ранее Ксения Собчак вместе с сыном сфотографировалась с «космонавтом» и флагом России. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Маргарита Симоньян приезжала в Екатеринбург ради съемок фильма.