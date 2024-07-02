Маргарита Симоньян рассказала, что приезжала в Екатеринбург ради съемок фильма. Главный редактор RT поделилась впечатлениями от поездки в Telegram-канале.

Маргарита посетила Екатеринбург, малую Родину отца, ради съемок документального фильма «Россия-матушка». Во время поездки она встретилась с митрополитом Евгением в Храме Спаса на Крови и посетила место, где ранее был расположен дом отца.

«Низкий поклон митрополиту Евгению, отцу Максиму, всем, кто встречал нас на месте убийства царской семьи, в Храме Спаса на Крови. Отсняла все, что нужно для проекта «Россия-матушка», погрызла посикунчики, погуляла по Вайнера. Уральцам огромное спасибо за потрясающий прием», — высказалась Маргарита.

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