В деле блогера Аяза Шабутдинова появились новые пострадавшие

Против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено еще восемь уголовных дел о мошенничестве. Об этом сообщает Пятый канал.

22 января в уголовном деле блогера о мошенничестве появились восемь новых эпизодов. В заявлениях пострадавших также сказано и о сообщнике инфлюэнсера Василии Алексееве.

Уточняется, что заявители потратили на образовательные курсы Шабутдинова круглые суммы в размере от 150 до 350 тысяч рублей. Обратившиеся к блогеру рассчитывали получить высокие результаты, которые он им пообещал, однако так и не достигли их.

Теперь обманутые вкладчики предъявили претензии на общую сумму более 1,7 млн рублей.

Напомним, в начале ноября минувшего года ФСБ задержала Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве с образовательными курсами. Если его признают виновным, то ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Недавно выяснилось, что бизнес-тренер причастенк созданию организованной преступной группы.