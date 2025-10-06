В Чите задержали концерт певицы Татьяны Булановой из-за отключения электричества. Об этом сообщает Chita.Ru.

Концерт Татьяны Булановой в Чите задержали на два часа из-за отключения электричества в городе. Мероприятие должно было начаться в 18:00, зрителям пришлось ждать электроэнергии, находясь в фойе зала Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема.

«Произошло технологическое нарушение электроснабжения», — уточняет источник.

Как сообщают очевидцы, свет дали в 18:50, но затем он вновь пропал. Окончательно электричество дали в 20:09.

Сама певица не комментировала инцидент.

