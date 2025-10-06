С певца Мити Фомина через суд требуют взыскать 550 тысяч рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Сразу две компании подали иски в суд на Митю Фомина за нарушение исключительных прав. О каком именно музыкальном произведении идет речь, не уточняется. Одним из заявителей значится «Национальное музыкальное издательство» — оно отвечает за юридическую поддержку авторов музыки.

Согласно картотеке Арбитражного суда, «Национальное музыкальное издательство» требует взыскать с Фомина компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Еще один иск в отношении музыканта подала компания «Первое музыкальное издательство» — это лейбл, который занимается сопровождением и помощью артистам. Организация требует взыскать с Мити Фомина 150 тысяч рублей также за нарушение исключительных прав.

Ранее мы писали о том, что задолжавший по алиментам актер Казаков из «Папиных дочек» подал в суд на бывшую жену.