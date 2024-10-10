В Чите школьники начали изучать творчество певца SHAMAN на уроках музыки. Об этом сообщает РИА Новости.

В Чите ученики седьмых и восьмых классов начали изучать творчество певца SHAMAN в рамках блока «Патриотические песни». Собеседник издания уточнил, что программы обучения в школах разные, но патриотический блок на уроках музыки присутствует везде.

«По информации комитета образования города Читы, по основной образовательной программе на уроках музыки в 7-х и 8-х классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни, куда включено и творчество певца SHAMAN в качестве примера исполнителя патриотической песни», — сообщает источник.

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