Григорий Лепс получил за нарушение ПДД более 793 штрафов на полмиллиона рублей

Певец Григорий Лепс более 793 раз нарушил правила дорожного движения (ПДД). Общая сумма выписанных исполнителю хита «Я поднимаю руки» штрафов составила 522 тысячи рублей.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», чаще всего 62-летний Лепс забывает оплатить парковку. Также певец оказался любителем превышать скоростной режим.

О том, за какой период были выписаны штрафы, канал не сообщает. Оплачены ли они, также неизвестно.

Ранее актера Павла Прилучного оштрафовали 370 раз за нарушения ПДД на общую сумму 340 тысяч рублей. В копилке нарушений превышение скорости, неправильная парковка, несоблюдение разметки и незаконная тонировка стекол.

Также сообщалось, что актер Марат Башаров был оштрафован за нарушение ПДД более 600 раз. Чаще всего он превышал скорость и не соблюдал знаки или разметку.