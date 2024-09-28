«Она замечательный человек»: SHAMAN публично высказался о второй экс-супруге и поблагодарил за поддержку

SHAMAN публично поблагодарил бывшую супругу за ее поддержку.

На днях Ярослав Дронов заявил о расставании с экс-супругой Еленой Мартыновой. По словам артиста, им удалось разойтись без скандалов и остаться в хороших отношениях, а причиной развода стала лишь нехватка времени друг на друга.

Кроме того, певец с теплотой вспоминает о семейной жизни со второй женой и благодарит за то, что поддерживала в самые сложные и трудные периоды его жизни. Ярослав всегда мог довериться Елене: рассказать о своих проблемах или разделить радостные события. Кроме того, именно она была с ним в начале его творческой карьеры и подставляла свое надежное плечо, когда это было ему необходимо.

«Всегда была эта взаимопомощь, потому что и ей было непросто все эти годы, когда ничего не получалось, и мне было тяжело. Тот самый случай, когда мы друг другу подставляли плечо. Что еще нужно двум людям, которые идут вместе? Подставлять плечо друг другу, быть соратниками, союзниками. Безусловно, она замечательный человек», — объяснил он», — сообщил артист в шоу «Судьба человека».

Ранее мы писали о том, что жена певца SHAMAN Елена Мартынова назвала верным решение о разводе.

Также сообщалось, что Роза Сябитова дала совет SHAMAN, как пережить развод.