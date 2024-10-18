В четырех городах отменили концерты популярной рок-группы: известна причина

Популярная рок-группа «Пилот» перенесла концерты в четырех городах из-за травмы музыканта. Об этом они сообщили в соцсетях.

По словам артистов, у них не получится выступить в Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Концерты будут перенесены в связи с травмой руки барабанщика.

«Накануне наш барабанщик Никита Белозеров серьезно ушиб руку, диагноз — сильное растяжение и трещина мизинца. Сегодня утром на приеме Никите был предписан недельный покой, что исключило возможность участия в концертах на этой неделе», – сообщили музыканты.

Они отметили, что весь коллектив был в аэропорту и готовился к вылету, но выяснилось, что концерты пришлось перенести.

«Без Никиты Николаевича наше шоу не играется», — добавила группа.

Отмечается, что выступления в трех городах перенесли на февраль, а с датой для Тюмени еще не определились.

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