«Две тысячи людей сдали билеты»: трагедия с «Крокусом» повлияла на юбилейный концерт Стаса Михайлова

Певец Стас Михайлов рассказал, что после событий в «Крокусе» его юбилейный концерт прошел не так, как планировалось. Две тысячи зрителей сдали билеты.

Подробности узнал Kp.ru.

Михайлов посетил гала-ужин музыкальной премии «Виктория». Певец рассказал о проблемах артистов.

«У меня накануне моего юбилейного концерта произошло событие в «Крокусе». Почти две тысячи людей сдали билеты, испугались», - сообщил музыкант и добавил, что людей «можно понять».

По словам Михайлова, этот период прошел и «люди хотят какую-то отдушину получить».

Напомним, 22 марта в «Крокусе» произошел теракт. В тот день в концертном зале должен был состояться концерт группы «Пикник». Перед выступлением в зал ворвались террористы, они открыли огонь по людям, а затем совершили поджог.

Ранее в МЧС России рассказали, что для поджога террористы могли применить бензин с маслом.