Дениса Матросова экстренно госпитализировали и прооперировали перед спектаклем

Актера Дениса Матросова экстренно госпитализировали в Москве в ночь перед премьерой спектакля «Сирано де Бержерак». Звезду прооперировали, но он все равно вышел на сцену.

По данным StarHit, Матросов ударился рукой о декорацию на репетиции. Сначала травме не придали значение, но за несколько дней появился отек, а боль усилилась. У актера начался воспалительный процесс.

Чтобы помочь Денису, было решено экстренно доставить его в больницу. Врачи настояли на операции и провели хирургическое вмешательство под общим наркозом. Медики хотели, чтобы актер остался в клинике под присмотром, но он отказался от госпитализации ради премьеры в театре.

Во время постановки в зале находился врач, который следил за состоянием Матросова. Но все прошло хорошо.

«Со мной сейчас все в порядке. Рука потихоньку проходит. Знаете, удивительно, что вчера во время премьеры „Сирано де Бержерака“ я совсем не чувствовал боли и даже мог держать шпагу, ведь мой герой — известный бретер», - отметил Денис Матросов.

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