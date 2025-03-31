В Челябинске отменили концерт находящегося в больнице Паши Техника. Об этом сообщает URA.RU.

25 апреля в Челябинске должен был состояться концерт рэпера, однако выступление отменили. Дело в том, что артист находится в больнице в Таиланде. По данным СМИ, у него на 100% поражена легочная ткань.

«Концерта не будет», — сказали представители площадки КРК «Галактика Развлечений» URA.RU.

Ранее сообщалось, что лечением рэпера Паши Техника в Таиланде займется врач из России. Подробности читайте в этой новости.

Также Лука Сафронов предположил, с чем связано тяжелое состояние рэпера.