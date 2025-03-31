Опубликовано 31 марта 2025, 14:181 мин.
В Челябинске отменили концерт находящегося в больнице Паши Техника
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В Челябинске отменили концерт находящегося в больнице Паши Техника. Об этом сообщает URA.RU.
25 апреля в Челябинске должен был состояться концерт рэпера, однако выступление отменили. Дело в том, что артист находится в больнице в Таиланде. По данным СМИ, у него на 100% поражена легочная ткань.
«Концерта не будет», — сказали представители площадки КРК «Галактика Развлечений» URA.RU.
Ранее сообщалось, что лечением рэпера Паши Техника в Таиланде займется врач из России. Подробности читайте в этой новости.
Также Лука Сафронов предположил, с чем связано тяжелое состояние рэпера.