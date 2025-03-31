Лечением Паши Техника в Таиланде займется врач из России

Лечением Паши Техника займется врач из России. В ближайшее время он вылетит в Таиланд. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, друзья и команда рэпера сумели договориться с реаниматологом из НИИ имени Склифосовского, который в скором времени отправится к пациенту в Таиланд. По его словам, он не будет делать выводы о здоровье артиста, пока не изучит его анализы.

Друзья Паши заявляют о критическом состоянии рэпера. По информации источника, он по-прежнему дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У него поражено почти 100% легких.

Ранее пианист Лука Сафронов заявил, что Паша Техник отравился сосисками. Подробности читайте в этой новости.

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