Помощница Александра Буйнова отреагировала на слухи о признании певца неизлечимо больным

Администратор народного артиста РФ Александра Буйнова Елена Козырь отреагировала на слухи о присвоении ему паллиативного статуса. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам представительницы исполнителя, появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Она подчеркнула, что Буйнов чувствует себя великолепно и продолжает выступать на сцене.

«Нет, я не знаю, откуда взяли эту информацию. Конечно, это не правда. Великолепно себя чувствует. Вчера был концерт, сегодня, завтра и послезавтра. У нас все расписано каждый день», — высказалась Козырь.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что у Александра Буйнова обнаружили рак четвертой стадии. По данным канала, музыканту присвоили паллиативный статус. В публикации сказано, что народному артисту РФ назначили препараты и лекарства на «экстренный случай».

Также мы писали, что актера Василия Ливанова выписали из больницы после оказания помощи.