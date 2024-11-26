Шансов на исцеление нет: у Александра Буйнова выявили рак последней стадии
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Певцу Александру Буйнову присвоили паллиативный статус из-за последней стадии рака предстательной железы. У артиста нет шансов на исцеление и ремиссию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации источника, в ноябре артист был в стационаре московской больницы. 74-летнему Александру назначили необходимые лекарства на случай, если станет совсем плохо. Ему посоветовали пить много воды и придерживаться термической диеты.
Буйнов сообщал, что еще в 2011 году у него началась ремиссия. Но потом случилось несколько рецидивов, ему проводили операции, удаляли метастазы.
На данный момент представители Буйнова не комментировали его состояние.
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