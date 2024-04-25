В Барнауле отменили концерт рэпера Xolidayboy по требованию возмущенных жителей

В Барнауле отменили концерт популярного в соцсетях блогера и рэп-исполнителя Ивана Минаева, выступающего под псевдонимом Xolidayboy. Мероприятие должно было состояться 25 апреля в «Титов-Арене».

Как пишет amic.ru, сначала концерт перенесли в клуб «Фараон», однако позже стало известно, что артист не выступит перед барнаульскими поклонниками. Организаторы пообещали сообщить о возврате денег за билеты позже.

При этом ранее Министерство культуры Алтайского края рекомендовало организаторам отменить концерт Xolidayboy в «Титов-Арене» из-за многочисленных обращений недовольных граждан.

По мнению активистов, Минаев на своих выступлениях недопустимо ведет себя, а также якобы пропагандирует нетрадиционные отношения.

Напомним, в адрес Ивана Минаева звучали обвинения в пропаганде ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) из-за его внешнего вида. Кроме того, артист в соцсетях высказывал поддержку Украине.

Ранее Минкульт Томской области также рекомендовал отменить концерт Xolidayboy. Мероприятие должно пройти 28 апреля во Дворце зрелищ и спорта.

В конце прошлого года были отменены концерты Xolidayboy в Москве, Ялте и Симферополе. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поддержала идею и осудила певца за его высказывания, назвав их «проукраинскими». В ответ продюсер артиста Ульяна Почеко пригрозила судом Мизулиной. Она заверила, что Минаева «оклеветали», и что он чист перед законом.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ