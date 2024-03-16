Минкульт Томской области рекомендовал отменить концерт певца Xolidayboy. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В адрес Министерства культуры Томской области накануне обратились некие общественные деятели, которые попросили запретить проведение концерта певца Xolidayboy (Ивана Минаева) в Томске. Мероприятие должно пройти 28 апреля во Дворце зрелищ и спорта.

Как стало известно из ответного письма активистам, Минкульт порекомендовал отменить выступление музыканта.

«Департаментом направлено письмо руководителю концертной площадки с рекомендацией рассмотреть возможность отказать организаторам в проведении указанного мероприятия», — говорится в ответе чиновников.

Напомним, в адрес Ивана Минаева звучали обвинения в пропаганде ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) из-за его внешнего вида.

Ранее мы писали о том, что концерты рок-группы «Слот» отменены в семи городах России.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ