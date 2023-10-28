В Москве отменили концерты XOLIDAYBOY после заявления на Екатерину Мизулину

В Москве отменили концерт популярного среди молодежи блогера Ивана Минаева, выступающего под псевдонимом XOLIDAYBOY. Выступление артиста должно было состояться в клубе «Заварка», но в день мероприятия представители площадки заявили о его переносе на неопределенное время.

Как подчеркнули в заведении, концерт отменен по независящим от них причинам. Кроме того, 27 октября не состоялось и выступление Ивана на фестивале «Новое Радио ДВИЖ» в фудмолле «Три вокзала. Депо».

По сообщили msk1.ru организаторы фестиваля, «певцу не разрешили выступать из-за высказываний».

Ранее продюсер XOLIDAYBOY Ульяна Почеко пригрозила судом главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Она заверила, что артиста «оклеветали», и что он чист перед законом.

Ранее мы писали, что продюсер Иосиф Пригожин составил список самых талантливых артистов в России. Певицей номер один муж Валерии назвал Анну Асти. Второе и третье место в топе Пригожина заняли Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и Олег Газманов. Он также отметил поющего молодого блогера Ивана Минаева, известного в соцсетях под псевдонимом Xolidayboy.