В автопарке певца Филиппа Киркорова появился президентский «Аурус» за 50 млн

В автопарке Филиппа Киркорова появился президентский «Аурус» за 50 млн. Об этом сообщает Kp.ru.

Филипп Киркоров приехал на музыкальную премию на новом лимузине, о котором мечтал еще год назад. Машина имеет вишневый цвет, а сбоку присутствуют инициалы артиста «ФК». По информации источника, цена на президентский «Аурус» начинается от 50 млн. Однако существует вероятность, что Филипп делал авто под заказ. В таком случае стоимость может быть выше.

По словам певца, у него не такой большой гараж, как у коллег по шоу-бизнесу. При этом он не отрицает, что все его машины стоят недешево.

«Машин немного, все в хозяйстве. И вообще я не настолько богатый человек, чтобы покупать дешевые вещи. За все красивое и «ах-ах» надо платить большие деньги. Я неплохо зарабатываю, могу порадовать себя красивыми вещами», — заявил Филипп.

Ранее певец Филипп Киркоров установил в квартире за 500 млн витражи со своим лицом. Артист уже 2 года делает ремонт в апартаментах, где жил с Аллой Пугачевой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что еще 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали.