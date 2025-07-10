Число жертв увеличилось: Гузеева столкнулась с новыми обвинениями в мошенничестве с виллами

Еще 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали. Число потерпевших достигло 27 — и это только официально. На самом деле жертв может быть больше. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, на рекламу повелись минимум 60 человек — именно столько обратились к адвокату за помощью. 27 из них написали заявление в полицию. Потерпевшие считают, что телеведущая ввела их в заблуждение, призывая купить дома на Бали. Также они уверены, что Сергею Домогацкому не принадлежат виллы. Бизнесмен их арендовал, чтобы обмануть покупателей.

На данный момент МВД проводит проверку. Сама Гузеева ситуацию не комментирует.

Ранее Василиса Володина высказалась о возможной причастности Гузеевой к афере с виллами. По ее мнению, в деле телеведущей разберутся компетентные органы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Лариса Гузеева показала кадр, сделанный с помощью фотошопа. Она призналась, что после обработки снимка стала нравиться себе больше.