Король с микрофоном: Филипп Киркоров установил в квартире за 500 млн рублей витражи со своим лицом

Певец Филипп Киркоров установил в квартире за 500 млн рублей витражи со своим лицом. Ремонт апартаментов в Москве, где артист раньше жил с Аллой Пугачевой, длится уже два года. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

На опубликованных источником кадрах видно, что в квартире Филиппа Киркорова стоимостью 500 млн рублей уже появились витражи с его лицом. Стеклянная роспись сделана в стиле игральных карт: певец изображен на ней как король, но вместо меча у него микрофон.

Как уточняется, ремонт звездного жилья продолжается уже два года, но у артиста еще много планов. Так, исполнитель хита «Цвет настроения синий» намерен «перекроить все» в квартире, где когда-то проживал с Аллой Пугачевой. Сообщается, что Филипп Киркоров также уже заказал из Китая умную сантехнику.

По данным Telegram-канала, апартаменты артиста расположены в том же доме, где в 2021 году он приобрел пентхаус у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева за 1 млрд рублей. Тогда СМИ писали, что Филипп Киркоров стал обладателем недвижимости площадью 537 квадратных метров в Филипповском переулке Москвы.

Ранее Филипп Киркоров передумал продавать особняк в Майами стоимостью 675 млн рублей.