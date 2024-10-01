В августе Василий Ливанов перенес операцию по удалению тромба

В августе 89-летний актер Василий Ливанов перенес операцию по удалению тромба. Также ему расширили артерии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в конце лета актер уже жаловался на проблемы с сердцем и сосудами. 1 октября в СМИ появилась новость про его госпитализацию с инсультом. Отмечалось, что у Ливанова была слабость в теле, одышка, нарушение речи и боли в прооперированных местах.

Несмотря на сообщения СМИ, жена Ливанова заявила, что с ним «все хорошо».

Ранее 35-летняя Мария Погребняк заявила, что врач обнаружил у нее хрипы в легком. Подробности читайте в этой новости.

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