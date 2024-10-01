«Мне так плохо»: у недавно родившей Погребняк обнаружили хрипы в легком

35-летняя блогер Мария Погребняк заявила, что врач обнаружил у нее хрипы в легком. Многодетная мама пожаловалась на здоровье в соцсети.

Погребняк сообщила, что муж отправил ее на прием к врачу. Блогер жаловалась на боли в горле и занималась самолечением, но «эффекта особого не было». На следующий день у Марии появилась слабость. Приехав в медицинское учреждение, Погребняк удивилась: у нее обнаружили в легком хрипы.

«Противовирусные препараты при данной простуде противопоказаны, они могли ухудшить мое состояние. Врач сказал, что сейчас ходит вирус! Всё начинается с горла, потом поражаются легкие, сердце!» — написала Мария.

Из-за болезни блогер вынуждена расстаться с новорожденным ребенком: она переживает, что может заразить малыша.

«Мне так плохо, а еще хуже от мысли, что могу заразить малыша. Как хочется взять малыша на руки, прижать к груди, но из-за моей простуды мы сейчас изолированы друг от друга», — высказалась знаменитость.

Ранее блогер Мария Погребняк снялась с мужем и впервые не стала скрывать его лицо. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что бывший муж Пелагеи Иван Телегин решил вновь запретить выезд дочки из России.