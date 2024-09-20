Может полностью ослепнуть: 87-летний Николай Дроздов пожаловался на резкое ухудшение зрения

Телеведущий Николай Дроздов пожаловался на резкое ухудшение зрения. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash. Источник сообщает, что из-за болезни он может совсем ослепнуть.

По данным Mash, врачи диагностировали у 87-летнего Дроздова прогрессирующую глаукому. Еще 10 лет назад у него выявили катаракту. Ему прооперировали оба глаза, и в ходе хирургического вмешательства заменили хрусталики имплантами. Но, судя по всему, проблему до конца это не решило.

Источник отметил, что на днях Николай Дроздов вновь обратился к медикам. Он рассказал, что перестал видеть. Для него все как в тумане.

Официальных комментариев от представителей телеведущего пока нет.

Напомним, что в январе 2023 года Николай Дроздов оказался в больнице с переломами ребер. Тогда травма повлияла и на его зрение – стал хуже видеть правый глаз. К слову, как подмечает Mash, в 30% случаев глаукома приводит к полной потере зрения.

Ранее стало известно, что Николай Дроздов вернется к работе в МГУ.