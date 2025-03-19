В Ахтубинске предложили назвать улицу в честь певицы Надежды Бабкиной

В Ахтубинске Астраханской области предложили назвать улицу в честь народной артистки РФ Надежды Бабкиной. С таким предложением общественное движение «Зов народа» обратилось к губернатору региона Игорю Бабушкину и мэру города Александру Сивакову, пишет издание «Абзац».

Ахтубинск является родным городом певицы. Инициативу выдвинули в связи с 75-летем знаменитости. Председатель движения Сергей Зайцев подчеркнул, что исполнительница внесла большой вклад в развитие русской культуры. Помимо этого, с годами ее популярность лишь возрастает.

«Я считаю, это нужно делать (переименовывать улицы – прим. «Страсти»), тем более в местах, где [родились] люди, которые что-то хорошее и полезное для России сделали», – заявил Зайцев.

Мужчина добавил, что в родных городах таких личностей необходимо хранить память об их именах.

Ранее в Госдуме призвали передать статус примадонны российской эстрады Надежде Бабкиной.

Также Бабкина попросила не вспоминать уехавших из РФ артистов и похвалила Надежду Кадышеву.