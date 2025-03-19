В Госдуме призвали передать статус примадонны российской эстрады Бабкиной

Народной артистке РФ Надежде Бабкиной следует передать звание примадонны российской эстрады. Такое мнение в разговоре с изданием «Абзац» озвучил депутат Госдумы Николай Новичков.

«Надежда Бабкина — самый достойный кандидат на звание примадонны российской эстрады. Она патриотический деятель, и сегодня нам нужно обращать внимание именно на таких творцов. В позднем Советском Союзе примадонной один раз назвали Аллу Пугачеву — и понеслось. А мы, как попугаи, это повторяем», — поделился депутат.

Нивичков отметил, что прежняя эстрада «доходила до неприличия». Он считает, с такими артистами, как Бабкина, существует возможность сделать отечественный шоу-бизнес лучше.

Напомним, путь Надежды Бабкиной в музыке начался в 1974 году, когда она создала ансамбль «Русская песня». За долгие годы музыкальной карьеры исполнительнице удалось получить множество званий и наград. Например, в 2023 году певица получила благодарность правительства Российской Федерации.

Ранее Надежда Бабкина рассказала, что у нее предостаточно ухажеров в 75 лет.