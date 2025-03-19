Бабкина попросила не вспоминать уехавших из РФ артистов и похвалила Кадышеву

Певица Надежда Бабкина призналась, что обращает внимание на творчество коллег по сцене. При этом она отметила, что не интересуется уехавшими из России артистами.

В частности, Надежда Георгиевна рассказала, что училась вместе с Надеждой Кадышевой и назвала ее прекрасной артисткой. Кроме того, она заявила, что считает Ирину Алегрову гениальной певицей, а также обожает ее за характер и позицию.

Выделила Бабкина и Александра Буйнова, Гриигория Лепса, Олега Газманова, Александра Маршала, Николая Расторгуева. Она призналась, что поддерживает дружеские отношения с перечисленными артистами.

Также журналисты Kp.ru поинтересовались у Бабкиной, как она относится к уехавшим из России Алле Пугачевой и Земфире Рамазановой* (признана иностранным агентом на территории РФ).

«Давайте вспоминать тех, кто здесь, у нас в стране. Те люди сделали свой выбор и бог им судья», — ответила певица.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной, которой 19 марта исполнилось 75 лет.

*Признана иностранным агентом на территории России