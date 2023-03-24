«В 55 лет надо еще решиться на такое»: коллега Филиппа Киркорова раскрыла его главный секрет

Филипп Киркоров относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Певец никогда не скрывал своего пристрастия к пластическим операциям, вот почему его изменившаяся внешность за последние два месяца ни для кого не стала сюрпризом. В личном блоге Яна Рудковская прокомментировала преображение близкого друга.

Супруга Евгения Плющенко восхитилась новым внешним видом Филиппа. По словам продюсера, Киркоров давно мечтал об определенном теле и шел к этому. Яна похвалила музыканта за храбрость, проявленную в 55 лет.

«Это не только его стремление к лучшему, это и храбрость. В 55 лет надо еще решиться на такое, а именно лечь на стол к хирургу, да еще и дважды, да еще и в таком плотном графике», — высказалась Рудковская.

К слову, светская львица добавила: такого эффекта у Филиппа не было бы, если бы им не занимался опытный врач. Знаменитость заявила, что и сама когда-то посещала того же самого пластического хирурга.

«Я сама оперировалась у его врача. Делала уменьшение груди с подтяжкой. Это уникальный в своем роде специалист», — резюмировала Яна.

В последнее время Киркоров активно намекает, что с Анастасией Стоцкой его связывают не только рабочие отношения. Недавно в прямом эфире артист сообщил о своей ошибке: когда-то он не решился связать жизнь с певицей, и об этом Филипп сильно сожалеет.

Ранее пластический хирург заявил, что исполнитель хита «Зайка моя» похудел на 12 кг за счет закачивания мышц током. Подробности читайте в этой статье.