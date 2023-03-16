«Спорт и Филипп — понятия несовместимые»: Киркоров истязает себя током ради стройной фигуры

Филипп Киркоров считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Артист охотно делится с публикой эксклюзивными подробностями. Кроме того, в отличие от звездных коллег, мужчина никогда не скрывал своего пристрастия к пластическим операциям. За минувшие два месяца поклонники заметили сильные перемены во внешности певца: он помолодел и прилично сбросил вес. Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, какие процедуры перенес Киркоров.

По словам эксперта, Филиппу довольно сложно заниматься спортом, вот почему ради коррекции фигуры он приезжает в клинику пластической хирургии. Так, совсем недавно артист испробовал на себе аппарат, который «качает мышцы током». За счет этого исполнитель хита «Зайка моя» похудел на 12 кг.

«Спорт и Филипп — понятия несовместимые, поэтому сейчас он регулярно приезжает к нам в клинику на процедуры. Аппарат разрушает жировые отложения и наращивает мышцы», — высказался эксперт в беседе с «КП».

К слову, стоимость такой услуги внушительная. 30 минут сеанса обходятся Киркорову в 30 тысяч рублей. Для того, чтобы был заметен результат, мужчине необходимо посещать процедуру минимум два раза в неделю.

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