«До сих пор не могу простить себе»: Филипп Киркоров пожалел, что не взял в жены Стоцкую

Филипп Киркоров относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Артист нередко в публичном пространстве вспоминает свой брак с Аллой Пугачевой и интригует заявлениями о личной жизни. В последнее время мужчина намекает на наличие любовной связи между ним и Анастасией Стоцкой. Совсем недавно Киркоров опять спровоцировал новые слухи о нем и артистке.

Филипп входит в состав жюри шоу «Маска». По мнению певца, в костюме Горностая прячется именно Стоцкая, вот почему он поделился пикантными подробностями взаимоотношений с Анастасией. Киркоров признался, что жалеет лишь об одном: когда-то он не решился связать свою жизнь со знаменитостью, и эта ошибка не дает ему покоя по сей день.

«Дурак, упустил этот шанс. До сих пор не могу простить себе это. На самом деле, это было бы так красиво. Я бы как Лера, которая радовалась появлению своего мужа, радовался своей жене: "Боже мой, это ты, Настя?"» — сокрушался Филипп в эфире ТВ.

Ранее пластический хирург заявил, что Филипп похудел на 12 кг за счет закачивания мышц током. По словам эксперта, спорт и певец — несовместимые понятия, вот почему он выбрал подобную процедуру для поддержания себя в форме. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Вера Брежнева показала фото 2020 года и заявила о начале новой жизни. По признанию знаменитости, «как раньше не будет». Напомним, уже больше года она не проживает на территории РФ и строит сольную карьеру в странах Европы.