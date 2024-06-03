Родственники экс-мужа Пелагеи пожаловались на нее после видео с плачущей дочерью

Российская певица Пелагея заявила, что родственники бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина пожаловались на нее в соцсетях. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

После случившегося исполнительница удалила видеоролик с дочерью, плачущей из-за решения отца, который запретил ей вылетать за границу.

«По большой просьбе нервных родственничков Ивана Телегина пост и видео от 1 июня был удален руководством Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Ну что ж, сделаем его снова», — поделилась артистка.

Певица признавалась, что дочь мечтала о путешествии в Турцию, которое для нее организовала бабушка. Семья узнала, что Телегин подписал документ о запрете на выезд ребенка из России, уже в аэропорту Шереметьево. Бывший муж звезды не уведомил об этом заранее. Наследница Пелагеи расплакалась, узнав об этом, а исполнительница пыталась успокоить ребенка, обещая ей другую поездку.

Ранее мы писали, что Пелагея и Иван Телегин закончили раздел имущества.